Gli anni 2010 hanno rivoluzionato il mondo del trucco. Le star sui red carpet hanno portato tendenze che molti hanno imitato, rendendo il trucco un elemento fondamentale dello stile. Le novità hanno dominato le passerelle e i social, influenzando anche chi si trucca a casa. È stata un’epoca di grandi cambiamenti, con colori più audaci e tecniche innovative.

Gli Anni 10 del Duemila hanno segnato un’era iconica per il make up, trasformando il red carpet e i momenti beauty delle celebrità in veri punti di riferimento. Dal matrimonio reale di Kate Middleton nel 2011, con trucco naturale e luminoso che esaltava l’incarnato radioso, ai look audaci di Katy Perry agli MTV Awards 2010, caratterizzati da eyeliner grafico, labbra fucsia e parrucche vivaci, il decennio ha celebrato sia la sobrietà sofisticata sia l’esplosione cromatica. Altri esempi? Nel 2014, Rihanna ha dominato i CFDA Awards con uno smoky eye grigio profondo, pelle scolpita e labbra rosa delicate, dimostrando come drammaticità e luminosità possano convivere in equilibrio perfetto. 🔗 Leggi su Amica.it

Gli anni 2010 hanno segnato un'era per il make up, trasformando il red carpet e i momenti beauty delle celebrità in punti di riferimento

Mariam Khairallah, make-up artist di fama internazionale e senior global artist di MAC Cosmetics, condivide i beauty look più iconici sfoggiati sul red carpet del Red Sea Film Festival.

Questa sera il castello di Windsor si è trasformato in un palcoscenico di stile.

