Gli Ambasciatori del Gusto verso Milano Cortina 2026

Gli Ambasciatori del Gusto hanno lanciato un nuovo progetto in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina del 2026. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni, promuovendo la cultura gastronomica italiana e formando figure che rappresentino il meglio del cibo del nostro Paese. Il progetto si rivolge anche a un pubblico internazionale, puntando a far conoscere la cucina italiana nel mondo durante l’evento olimpico.

In vista di Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l' Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto avvia un progetto di respiro internazionale che mette al centro la formazione, la cultura gastronomica e le nuove generazioni. Un'iniziativa che nasce nei territori olimpici del Trentino e che coinvolge direttamente quattrocento studenti di dieci istituti alberghieri, chiamati a misurarsi con una delle sfide più complesse e formative del mestiere: raccontare l'Italia attraverso la cucina, davanti a un pubblico globale. Il progetto si fonda su un'idea chiara e profondamente contemporanea: la cucina come linguaggio culturale capace di dialogare con lo sport, la sostenibilità e l'identità dei luoghi.

