Gli allestimenti in Duomo e i passanti ancora un po’ spaesati | così Milano prova a scaldarsi per le Olimpiadi | Video

Gli allestimenti in Duomo e i passanti ancora un po’ spaesati: così Milano cerca di abituarsi all’idea delle Olimpiadi invernali che cominceranno tra pochi giorni, il 6 febbraio. La città si prepara, ma la gente sembra ancora un po’ confusa, tra manifesti, allestimenti e qualche passo incerto tra i corridoi della metro.

Nonostante il megastore, i grandi annunci e le indicazioni nei corridoi della metro, in città non si sente ancora l’attesa delle grandi occasioni: tra pochi giorni, il 6 febbraio, cominciano le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Che sia con la linea gialla o la rossa, una volta raggiunta Piazza del Duomo con i mezzi – o a piedi – è impossibile non notare qualcosa di nuovo. Il centro ha un colore diverso dal solito: le prime installazioni create ad hoc per l’evento globale più importante degli ultimi anni sono accessibili, ma non gradite da tutti: “Questo evento non si dovrebbe nemmeno fare”, dicono alcuni passanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da Brembate, Liski si prepara a diventare protagonista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l’installazione di pali e pettorali per lo sci alpino.

