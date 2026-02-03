Gli agenti dell' Ice dovranno indossare le bodycam

A Minneapolis, gli agenti dell’Ice cominceranno a indossare le telecamere indossabili. La novità riguarda tutto il dipartimento di Sicurezza Interna, che ha deciso di equipaggiarli con le bodycam. Ora i controlli e le operazioni saranno filmate in tempo reale, per aumentare la trasparenza e garantire maggiore responsabilità. La decisione arriva dopo diverse discussioni sulle modalità di intervento e il ruolo della videosorveglianza nel lavoro delle forze dell’ordine.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Si tratta di una delle condizioni che i Democratici avevano posto al Congresso statunitense per approvare nuovi fondi per il dipartimento della Sicurezza interna Tutti gli agenti del dipartimento americano per la Sicurezza Interna presenti a Minneapolis avranno le bodycam, cioè le telecamere indossabili. Lo ha annunciato la segretaria del dipartimento, Kristi Noem. La decisione è stata ufficializzata dopo le tensioni legate agli abusi compiuti dagli agenti dell'Ice e del Border Patrol a Minneapolis, Minnesota, culminati con l'uccisione a sangue freddo di due cittadini americani, Renee Good e Alex Pretti.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Ice Bodycam

Si scaldano gli animi tra Carlo Calenda e le forze dell’immigrazione.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che gli agenti dell’Ice non si troveranno mai in strada in Italia come a Minneapolis.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ice Bodycam

Argomenti discussi: Reclutamento, addestramento, poteri straordinari: chi sono gli agenti Ice; Le divise, gli stipendi, le nuove reclute: chi sono gli agenti dell'Ice e come vengono scelti; Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa; Il 58% degli americani è contro gli agenti Ice: Sono andati troppo oltre.

Minneapolis, Trump approva bodycam per gli agenti del Dhs e dell’IceIl presidente sostiene la decisione della segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, mentre i democratici legano il rifinanziamento del Dipartimento per la sicurezza interna alle garanzie di trasp ... ilsole24ore.com

Gli agenti dell’ICE a Minneapolis inizieranno a indossare le bodycamIl governo statunitense ha annunciato che i poliziotti dell’ICE e dell’Agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) schierati a Minneapolis inizieranno a indossare delle bodycam, cioè ... ilpost.it

Liam, il bambino prelevato il 20 gennaio dagli agenti dell'ICE nel viale di casa sua a Minneapolis, e la cui foto aveva fatto il giro del mondo, è stato rilasciato dal centro di detenzione per immigrati nel sud del Texas in cui era stato trasferito, a duemila chilometri - facebook.com facebook

Le tecnologie di sorveglianza all’avanguardia degli agenti dell’Ice x.com