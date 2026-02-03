**Giustizia l’attivismo giovanile spinge il No a tornare alle origini**

I giovani attivisti del movimento No al referendum sono tornati in azione. Organizzano incontri, distribuiscono volantini e cercano di convincere le persone a votare contro le riforme. La loro presenza si fa sentire nelle piazze, cercando di riportare il dibattito alle radici del no. La mobilitazione cresce giorno dopo giorno, e l’obiettivo è riavvicinare chi si era allontanato dalle urne.

Il movimento No al referendum è tornato in auge, guidato da giovani attivisti che hanno iniziato a muovere le masse, facendo sentire nuovamente il peso del no. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso la sua posizione in un momento in cui l'opinione pubblica sta osservando un crescente interesse tra i giovani, con un'attivismo sempre più forte in favore dell'opzione no. Le statistiche dei sondaggi indicano un aumento dell'affluenza, con un trend dei YouTrend che parla di "decisiva l'affluenza". Secondo l'Istituto Piepoli, tuttavia, ai sostenitori del no servono ancora un punto di riferimento.

