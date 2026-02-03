Giulia Salemi apre le porte della sua casa nel nuovo episodio del podcast di Gianluca Torre. La influencer rivela dettagli sulla sua vita, tra ricordi personali e scelte di stile. Parla di come il suo ambiente rifletta la sua identità e di alcune storie legate agli oggetti che ha scelto di conservare. Una conversazione sincera, senza filtri, che offre uno sguardo diretto sulla sua quotidianità.

Giulia Salemi tra design, identità e ricordi: il racconto della sua casa nel podcast di Gianluca Torre. Non solo influencer, non solo volto televisivo. Nel podcast condotto dall’agente immobiliare delle celebrità Gianluca Torre, Giulia Salemi si racconta attraverso uno spazio molto più intimo e personale: la sua casa. Un luogo che, lontano dalle luci dei riflettori, diventa specchio della sua evoluzione, dei suoi gusti e del suo modo di vivere. Durante la chiacchierata, il tema della casa emerge come un vero e proprio racconto autobiografico. Per Giulia, infatti, l’abitazione non è semplicemente un luogo da abitare, ma un ambiente che parla di lei, delle sue radici e del suo percorso professionale e umano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi senza filtri racconta la sua casa attraverso delle rivelazioni

Giulia Salemi si è confrontata apertamente in Hot Ones Italia, disponibile su RaiPlay, condividendo aspetti del suo percorso televisivo, rapporti personali e scelte professionali.

