Giulia Mezzanotte parte per lavoro con Mathias, lasciando il Capitano Martini a casa. Lui si mostra nervoso e fatica a nascondere la gelosia, mentre la serie tv continua a tener banco tra i fan. Intanto, sui social, spunta un’anteprima della quinta puntata che fa crescere l’attesa.

L’amore, si sa, è fatto di certezze e di dubbi, di slanci e di pause. E quello tra Giulia Mezzanotte e il Capitano Diego Martini, sta tenendo banco anche in questo Don Matteo 15. Eccoli qui, innamorati, felici, complici. E. gelosi. Perché come spesso accade nelle relazioni vere, quando la tempesta emotiva si placa emergono altre questioni. Più sottili, forse, ma non meno insidiose. Come mostra la clip in anteprima esclusiva della quinta puntata, che va in onda giovedì 5 febbraio su Rai 1 e su RaiPlay, che potete vedere qui sopra. Dove Giulia e l’ex marito Mathias sono in partenza per lavoro. Lasciando Diego in difficoltà a trattenere la gelosia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Giulia parte per lavoro con Mathias e il Capitano Martini fatica a trattenere la gelosia. La clip in anteprima della quinta puntata di Don Matteo 15

Ecco un'anteprima esclusiva della seconda puntata di Don Matteo 15, in cui il Capitano Diego Martini si trova ad affrontare una giornata difficile.

Il Maresciallo Cecchini torna a disturbare la vita sentimentale del Capitano Diego Martini.

