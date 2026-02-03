Giugliano tesserato l’attaccante brasiliano Murilo | il mercato si è chiuso con tre arrivi in meno di 24 ore

Il Giugliano ha chiuso il mercato con tre acquisti in meno di 24 ore. Nella giornata di ieri, la società ha annunciato di aver preso Murilo Otavio Mendes, attaccante brasiliano classe 1995, in prestito dal PS Barito Putera. È il primo volto nuovo per la squadra in questa sessione di calciomercato, e la società spera che possa portare nuova energia in attacco.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal PS Barito Putera il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, attaccante brasiliano classe 1995, Murilo Otavio Mendes. Cresciuto nel Settore Giovanile dell'SC Olhanense, con i portoghesi esordisce tra i professionisti centrando 71 presenze complessive tra Serie A, Serie B e Coppe Nazionali. Dalla stagione 20162017 al gennaio 20202021 gioca con la maglia del Livorno totalizzando 58 presenze e 5 gol in Serie B e 87 presenze e 22 gol in Serie C, ottenendo una promozione in Serie B nell' anno 20162017.

