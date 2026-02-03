Giubilei sfida Vannacci sul marchio Ma il generale glissa | Me ne frego

Il confronto tra Giubilei e Vannacci si fa più acceso sul simbolo del nuovo movimento politico. Giubilei ha criticato l’uso del marchio, ma il generale Vannacci preferisce non entrare nel merito e risponde con una frase secca: «Me ne frego». Intanto, l’associazione Nazione Futura denuncia ufficialmente l’imitazione del simbolo, sollevando polemiche sulla legittimità e le intenzioni dietro questa scelta. La vicenda resta aperta e crea tensione tra i protagonisti.

L’associazione Nazione Futura denuncia l’imitazione del simbolo da parte del nuovo movimento politico. Ricorso all’Ufficio brevetti. L’europarlamentare: «Ha creato il caso per aumentare il numero di iscritti». Iniziano già i primi sgambetti a Roberto Vannacci. L’associazione Nazione Futura si oppone presso l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), alla domanda di registrazione (ancora in fase di esame) del marchio «Futuro Nazionale», presentata dall’ex generale il 24 gennaio scorso. «Elevato rischio di confusione e di somiglianza», dice il presidente, Francesco Giubilei, il quale sostiene che il suo simbolo sia uguale a quello partorito da Vannacci. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giubilei sfida Vannacci sul marchio. Ma il generale glissa: «Me ne frego» Approfondimenti su Giubilei Vannacci Vannacci, Nazione Futura presenta ricorso contro logo nuovo partito “Futuro Nazionale” per “somiglianza marchio”, il Generale: “Me ne frego” Vannacci e Nazione Futura si sono rivolti al tribunale per bloccare il nuovo logo di “Futuro Nazionale”. 'Me ne frego!', 'Serve una camomilla'. Si accende lo scontro Vannacci-Giubilei Il generale Roberto Vannacci ha presentato il suo nuovo movimento, “Futuro nazionale”, ma l’evento si è subito trasformato in una polemica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giubilei Vannacci Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; ‘Me ne frego!’, ‘Serve una camomilla’. Si accende lo scontro Vannacci-Giubilei; Nazione Futura di Giubilei impugna il simbolo Futuro Nazionale depositato da Vannacci: Troppo simile al nostro; L'operazione del generale minaccia l'intera destra. Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla destra di Meloni: ecco perché esce dal CarroccioDa giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo ... ilmessaggero.it Nazione Futura deposita ricorso contro il marchio di Vannacci. Lui: Me ne fregoRicorso di Nazione Futura contro il marchio Futuro nazionale di Vannacci per rischio confusione tra nomi e loghi, con botta e risposta tra Giubilei e l’ex generale ... tag24.it Nazione Futura sfida il marchio di Vannacci e lancia un appello ai suoi sostenitori Nazione Futura passa alle vie formali contro l’iniziativa politica legata a Roberto Vannacci. L’associazione presieduta da Francesco Giubilei ha infatti presentato un’istanza di op - facebook.com facebook Tagliavanti: mantenere il «metodo Giubileo» Il presidente della @camcomroma indica la strada per «guardare con fiducia al 2026». Per lo sviluppo, prioritario accettare la sfida dell’innovazione «e quindi della competizione» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.