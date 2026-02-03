Francesco Giubilei si scaglia contro Roberto Vannacci, accusandolo di tradimento. Il politico chiede ufficialmente che Vannacci si dimetta dal Parlamento europeo. La polemica si accende dopo le recenti dichiarazioni del parlamentare, che hanno fatto discutere anche tra gli alleati. La situazione resta calda e potrebbe portare a sviluppi politici importanti.

Francesco Giubilei ha attaccato duramente Roberto Vannacci, definendolo “un traditore” e chiedendo la sua dimissione da europarlamentare. L’attacco è arrivato in un video su Instagram, dove Giubilei ha accusato l’ex generale di aver lasciato la Lega e il centrodestra per favorire la sinistra, mettendo a rischio la costruzione di una coalizione politica stabile. Secondo il presidente di Nazione Futura, l’uscita di Vannacci e la creazione della nuova formazione politica rappresentano un danno per il centrodestra, e pone in essere il rischio di una presenza al governo della sinistra. Giubilei sottolinea che l’azione andrebbe considerata non soltanto come una scelta politica, ma anche come una forma di tradimento verso il mandato degli elettori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giubilei accusa Vannacci di tradimento e chiede la dimissione dal europa: “Non si può

Roberto Vannacci si trova al centro di una nuova polemica dopo che Nazione Futura di Giubilei ha criticato il suo marchio “Futuro Nazionale”.

La polemica tra Francesco Giubilei e il generale Roberto Vannacci si accende sulla questione del nuovo simbolo politico presentato da Vannacci.

