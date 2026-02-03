Giro d' Italia 2026 anche O' Connor al via | Spero nel podio sfiorato due anni fa

Ben O'Connor annuncia di puntare al podio al Giro d'Italia 2026. Dopo aver iniziato la stagione in Australia, il ciclista australiano spera di sfiorare di nuovo il successo che gli era sfuggito due anni fa. La sua partecipazione si aggiunge a un lotto di favoriti già annunciati, e lui stesso si dice motivato a fare bene su un percorso che promette battaglie dure e sfide importanti.

Roma, 3 febbraio 2026 - A distanza ancora di mesi dall'evento, il parterre del Giro d'Italia 2026 si arricchisce di un altro protagonista con vista sul podio: si tratta di Ben O'Connor, reduce dall'esordio in stagione nel caldo torrido della sua Australia. Le dichiarazioni di O'Connor. Al Tour Down Under 2026, la prima corsa del calendario World Tour, il corridore del Team Jayco AlUla si è piazzato solo decimo a fronte del successo del connazionale Jay Vine (nonostante un polso fratturato a causa della caduta causato da un canguro): un risultato da migliorare a maggior ragione nella prossima Corsa Rosa, in programma dall' 8 al 31 maggio.

