La Minoronzoni lancia un’Academy per giovani pellettieri. L’obiettivo è formare nuovi artigiani, trasmettendo passione e competenza nel rispetto del made in Italy. L’iniziativa vuole offrire ai giovani un’opportunità concreta di entrare nel mondo del lavoro artigianale.

L’INIZIATIVA. Valorizzare il mestiere artigianale e trasmettere ai giovani passione, competenza e cura del made in Italy, preparandoli in modo concreto al mondo del lavoro: sono questi gli ingredienti alla base della Minoronzoni Academy. Si tratta di un corso di 320 ore, realizzato in collaborazione con Howay, società italiana di formazione e consulenza specializzata nello sviluppo delle competenze professionali, che integra teoria e pratica per sviluppare competenze specifiche, in linea con le esigenze produttive e i valori dell’azienda. Al termine del percorso, alcuni tra gli otto corsisti verranno inseriti in azienda con contratti di somministrazione della durata di sei mesi, al termine dei quali il rapporto di lavoro potrà proseguire con un’eventuale assunzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Giovani pellettieri cercansi. E Minoronzoni lancia l’Academy

Approfondimenti su Minoronzoni Academy

Ultime notizie su Minoronzoni Academy

