**Giovani autori coinvolgono studenti con valore della Costituzione e della Resistenza**

Tre giovani autori della provincia di Imperia, Eleonora Borca, Giorgia Cattaneo e Andrea Errico, hanno visitato le scuole per parlare di Resistenza e Costituzione. Hanno usato un metodo semplice e vicino ai ragazzi, coinvolgendoli e facendo conoscere valori fondamentali attraverso dialoghi e attività pratiche. La loro iniziativa ha riscosso entusiasmo tra studenti e insegnanti, che hanno apprezzato l’originalità e la sensibilità con cui hanno affrontato i temi.

Tre giovani autori della provincia di Imperia – Eleonora Borca, Giorgia Cattaneo e Andrea Errico – hanno portato nelle scuole italiane i valori della Resistanza e della Costituzione, con un approccio innovativo e sensibile alle esigenze di età diversa. Il loro progetto, ispirato al libro *Il Bosco delle Libertà*, ha visto la partecipazione di studenti delle scuole elementari di Figline Valdarno, in Toscana. L'iniziativa, nata da un'esperienza di incontro e ascolto, mira a far comprendere ai bambini e ai ragazzi le idee fondamentali della libertà, dell'uguaglianza e delle regole condivise, attraverso narrazioni e attività adatte alla loro età.

