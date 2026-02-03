giovane rapina coetaneo davanti a locale notturno indagini sul gruppo

Un giovane di 20 anni, residente nella provincia di Modena, è stato denunciato per aver rapinato un coetaneo davanti a un locale notturno. La vittima, un ragazzo della stessa età, ha subito il furto di una collana d’oro. Le forze dell’ordine stanno indagando sul gruppo di amici coinvolti, cercando di capire se ci sono altri responsabili. La rapina si è consumata in poche secondi, davanti a molti presenti. Ora si aspettano sviluppi sulle indagini.

Un giovane di 20 anni, residente nella provincia di Modena, è stato denunciato per rapina aggravata dopo aver rubato una collana d’oro a un coetaneo davanti a un locale notturno. L’accaduto è avvenuto lo scorso 14 agosto, durante una serata di Ferragosto, quando il ragazzo era in viaggio verso una discoteca a Lido di Spina. Secondo le dichiarazioni della vittima, il gruppo di giovani lo ha circondato, ha strappato la collana d’oro dal suo collo e poi è fuggito. La denuncia è stata presentata dopo mesi di indagini condotte dai carabinieri di Lido degli Estensi, che hanno raccolto prove significative a favore dell’accusato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa notte di Ferragosto, un giovane ha rapinato un coetaneo davanti a un locale notturno nei lidi di Comacchio.

Nella notte a Cagliari, due giovani di 24 anni sono stati feriti con arma da taglio davanti al locale JKO.

