Giocoleria e acrobatica come inclusione sociale | il circo TenRock entra nelle scuole calabresi

Questa mattina, nelle scuole calabresi, il circo TenRock ha portato un sorriso diverso tra gli studenti. Invece delle lezioni tradizionali, ragazzi e insegnanti hanno sperimentato giocoleria e acrobazie, scoprendo che l’arte circense può essere anche uno strumento di inclusione sociale. Niente voti o schede, solo palline colorate e spirito di squadra. Una proposta che ha già conquistato molti e che potrebbe cambiare il modo di fare scuola.

BRINDISI - C'è un modo diverso di entrare in classe: senza cattedre, senza voti, ma con palline colorate, equilibri precari e sorrisi che rompono il ghiaccio. È il modo scelto dalla cooperativa sociale TenRock Teatro Circo di Brindisi, protagonista di un percorso educativo che sta conquistando.

