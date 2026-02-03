Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 Pirelli equipaggia la flotta auto

Da ilfattoquotidiano.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I pneumatici Pirelli saranno il cuore della mobilità ufficiale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La nota azienda fornirà in esclusiva i pneumatici winter e all season per circa 3.000 veicoli, che muoveranno atleti, staff e ospiti durante l’evento. La collaborazione conferma il ruolo di Pirelli come partner ufficiale e punta a garantire sicurezza e affidabilità in un evento di portata internazionale.

Saranno i pneumatici Pirelli a muovere l’intera flotta ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026. In qualità di Olympic and Paralympic Partner, l’azienda fornirà in esclusiva coperture winter e all season per i circa 3.000 veicoli impiegati durante l’evento, in programma dal 6 febbraio. Le vetture messe a disposizione da Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia e Maserati saranno equipaggiate con modelli ad alte prestazioni progettati per garantire sicurezza e controllo anche in condizioni meteo severe. Il supporto operativo sarà assicurato dalla rete di rivenditori specializzati Pirelli, con servizi di assistenza dedicati per tutta la durata delle competizioni olimpiche e paralimpiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

giochi olimpici di milano cortina 2026 pirelli equipaggia la flotta auto

© Ilfattoquotidiano.it - Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Pirelli equipaggia la flotta auto

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Pirelli muove la flotta olimpica di Milano Cortina 2026

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Pirelli si prepara a gestire la mobilità dell’evento.

Quanto valgono i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026

Ieri si sono aperti i battenti dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, con le cerimonie ufficiali e le prime gare che sono già in corso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle; Zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali.

giochi olimpici di milanoDove si svolgono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la mappa delle sedi olimpicheEcco la mappa delle sedi dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare si svolgeranno tra Milano, Cortina, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero, Anterselva. fanpage.it

giochi olimpici di milanoOlimpiadi Milano-Cortina 2026: due mostre da non perdere a Milano tra arte, design e sportLo spirito olimpico nell’arte, nel disegno e nella storia, proposti in due mostre a Milano, capitale insieme a Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026. Alla Triennale, base di Casa Italia durante i gio ... tg.la7.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.