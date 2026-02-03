giochi olimpici di milano cortina 2026 pirelli equipaggia la flotta auto

I pneumatici Pirelli saranno il cuore della mobilità ufficiale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La nota azienda fornirà in esclusiva i pneumatici winter e all season per circa 3.000 veicoli, che muoveranno atleti, staff e ospiti durante l’evento. La collaborazione conferma il ruolo di Pirelli come partner ufficiale e punta a garantire sicurezza e affidabilità in un evento di portata internazionale.

Saranno i pneumatici Pirelli a muovere l’intera flotta ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026. In qualità di Olympic and Paralympic Partner, l’azienda fornirà in esclusiva coperture winter e all season per i circa 3.000 veicoli impiegati durante l’evento, in programma dal 6 febbraio. Le vetture messe a disposizione da Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia e Maserati saranno equipaggiate con modelli ad alte prestazioni progettati per garantire sicurezza e controllo anche in condizioni meteo severe. Il supporto operativo sarà assicurato dalla rete di rivenditori specializzati Pirelli, con servizi di assistenza dedicati per tutta la durata delle competizioni olimpiche e paralimpiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

