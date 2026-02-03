Warner Bros. Discovery trasmette i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 su Eurosport e HBO Max. La piattaforma offrirà oltre 865 ore di gare in diretta, con tre programmi quotidiani dagli studi principali delle località olimpiche. Gli appassionati avranno così la possibilità di seguire quasi tutto l’evento in modo dettagliato e continuo.

Warner Bros. Discovery è broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ed è pronta a offrire al pubblico italiano la più ampia copertura possibile dell’evento: su HBO Max e discovery+ 865 ore di gare live, arricchite da tre appuntamenti quotidiani con gli studi dalle principali località olimpiche, per un totale di oltre 1000 ore. Warner Bros. Discovery ha siglato di recente un accordo con TIM, grazie al quale gli abbonati TimVision potranno seguire sui 6 canali Eurosport, inclusi in TimVision Play, le imprese e le gesta degli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 in diretta su Eurosport e HBO MAX: programmi e telecronisti

