Lo scontro tra i top player e gli organizzatori dei Major continua. I tennisti chiedono di prima ottenere risposte chiare sull’aumento dei montepremi, che dovrebbe salire in proporzione agli introiti dei tornei. Finora, nessuna intesa, e le tensioni si fanno sentire.

C’è un nuovo capitolo nella contesa fra i tennisti e gli Slam. Come reso noto dal Times, i primi dieci giocatori e giocatrici dei rispettivi ranking hanno rifiutato l’offerta arrivata da parte dei tornei Major di istituire un consiglio dei tennisti che garantisca loro maggior peso all’interno dell’organizzazione dei grandi tornei. È emerso che gli sportivi hanno inviato una comunicazione la scorsa settimana a tre dei quattro Slam: Wimbledon, Roland Garros e Us Open. Nella lettera hanno rifiutato la proposta di incontrare i rappresentanti dei tre tornei a marzo, in occasione del Masters 1000 di Indian Wells. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giocatori-Slam, è ancora scontro! I top player dicono no al consiglio dei tennisti nei Major

Oltre ai prestigiosi tornei di tennis, esiste un altro aspetto meno visibile ma fondamentale: quello degli incordatori.

Giocatori-Slam, è ancora scontro! I top player dicono no al consiglio dei tennisti nei MajorI giocatori vogliono prima veder riconosciute le richieste sull'aumento percentuale dei montepremi rispetto agli introiti. Malumori anche per le telecamere nelle sale di riscaldamento ... msn.com

Djokovic: Sconfitta che fa male, ma ancora fiducia in un altro SlamIl serbo amareggiato in conferenza stampa, ma riconoscente della forza dell’avversario Novak Djokovic è uscito sconfitto dalla finale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz in quattro set: il ser ... tennisitaliano.it

Per capire quanto sia complicato vincere tutti i quattro tornei dello Slam in carriera basta ricordare che solo nove giocatori nella storia sono riusciti nell’impresa. Non ce l’hanno fatta fuoriclasse come Ivan Lendl e Jimmy Connors , Bjorn Borg e John - facebook.com facebook

Per la terza volta nella storia una coppia di due giocatori ha vinto 9 Slam consecutivi in singolare 11 Roger Federer e Rafael Nadal (2005 - 2007) 9 Rafael Nadal e Novak Djokovic (2010 - 2012) 9 Carlos Alcaraz e Jannik Sinner (2024 - present x.com