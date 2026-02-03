Giardini via cinque cedri e un nocciolo

In città, alcuni alberi sono stati abbattuti per fare spazio a nuovi progetti di riqualificazione. Tra questi, cinque cedri e un nocciolo sono stati tagliati, suscitando polemiche tra residenti e ambientalisti. La scelta di eliminare grandi alberi, considerati “incongrui”, crea tensione tra chi vuole rinnovare le aree verdi e chi difende il patrimonio arboreo esistente.

di Ugo Pellini (*) In città la 'riqualificazione' è spesso accompagnata da 'effetti collaterali' che comportano l'abbattimento di grandi alberi 'incongrui' al disegno elaborato dal progettista. Anche per la 'rigenerazione urbana' nell'area del Parco del Popolo, approvata recentemente dalla giunta comunale per una spesa di 2,5 milioni di euro, si parte con l'eliminazione di grosse piante. Nella parte nord dei Giardini è prevista infatti la realizzazione dello "Chalet nuovo Diana, padiglione multifunzionale destinato a bistrot-caffetteria e servizi di animazione socio-culturale e intrattenimento".

