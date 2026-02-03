Giappone forti nevicate lungo la costa ovest | 30 morti

In Giappone, le forti nevicate stanno causando gravi problemi lungo la costa ovest. Le autorità hanno confermato 30 morti e registrato fiocchi fino a 4,5 metri in alcune zone di Aomori. Le temperature rigide e le abbondanti nevicate hanno bloccato strade e interrotto i servizi, lasciando molte persone isolate. Le squadre di soccorso sono al lavoro per trovare eventuali dispersi e aiutare chi si trova in difficoltà.

E’ di almeno 30 morti e 324 feriti il bilancio delle forti nevicate che hanno interessato la costa occidente del Giappone nelle ultime due settimane Il dato è stato fornito dall’Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri di Tokyo, secondo cui solo 12 vittime si contano nella prefettura di Niigata, mentre sei sono state registrate in quella di Akita. Molte delle persone sono morte mentre tentavano di rimuovere la neve dai tetti delle loro case. Le autorità hanno registrato fino a 4,5 metri di neve in alcune parti della regione settentrionale di Aomori, dove si sono verificati almeno 4 decessi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

