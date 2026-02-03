Gianluca Vacchi va a processo per i presunti abusi edilizi nella villa di Porto Cervo | i lavori contestati all’abitazione da 15 milioni di euro

Gianluca Vacchi deve affrontare un processo a causa di presunti abusi edilizi nella sua villa di Porto Cervo. Il noto imprenditore e influencer si troverà davanti a un giudice sardo per rispondere dei lavori di ampliamento dell’abitazione, che si estende su una proprietà da 15 milioni di euro. I lavori contestati sono al centro di un’indagine che ha portato alla sua comparizione in tribunale.

Gianluca Vacchi comparirà davanti a un giudice sardo per i lavori di ampliamento della sua villa a Porto Cervo, in Sardegna. L’abitazione, sotto sequestro da mesi, sarà al centro della prima udienza fissata il 13 marzo davanti al giudice monocratico di Tempio Pausania, Marco Contu. L’imprenditore è accusato di abusi edilizi e violazione del vincolo idrogeologico. La decisione di rinviare a giudizio Vacchi è arrivata dalla giudice Federica Lunari nel corso dell’udienza predibattimentale. Con lui saranno processati anche il progettista Giovanni Faggioli di Milano e l’impresario Giovanni Maria Filigheddu di Arzachena.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Gianluca Vacchi

Ultime notizie su Gianluca Vacchi

