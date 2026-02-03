La tensione torna a salire ad Arezzo, dove il centrosinistra si scaglia contro Giani. “O che siamo, ‘na saga di gossip?” si chiedono i politici locali, stanchi delle polemiche. Filippo Moneti mette in chiaro che il dibattito deve puntare sui fatti e sul rispetto, invitando tutti a lasciar perdere le voci di corridoio e le indiscrezioni. La situazione resta calda, mentre sul campo si continua a discutere di questioni più concrete.

Filippo Moneti ribadisce che il dibattito politico ad Arezzo deve basarsi su fatti e rispetto, non su voci e indiscrezioni. Il centrosinistra è al lavoro per costruire un'alternativa di governo seria, credibile e orientata ai problemi reali della città. Comunicato AREZZO – A forza di "si dice", "forse", "pare che" e "una vocina m'ha detto", ad Arezzo la politica rischia di finire tra l'oroscopo e le ricette della nonna. E così il centrosinistra, stanco de vedere el nome del presidente della Regione buttato nel minestrone come il dado Star, ha deciso di alzà la voce: basta usare Eugenio Giani come figurina Panini de attaccà a caso.

© Lortica.it - Giani tirato pe’ la giacchetta, il centrosinistra aretino sbotta: “O che siamo, ‘na saga di gossip?”

