Giani sfida il destino ma non supera la prova finale

È morto a soli 39 anni Nicolas Giani, l’ex difensore della Spal e figura simbolo della squadra. La notizia ha colpito tutti, soprattutto chi lo aveva visto crescere e lottare in campo. Giani si è spento dopo aver combattuto contro una malattia incurabile, lasciando un vuoto enorme nel mondo del calcio e tra i tifosi.

Nicolas Giani, difensore della Spal e simbolo della squadra negli anni più importanti della sua storia, è morto a soli 39 anni a causa di una malattia incurabile. Il calciatore, nato a Como nel 1986, aveva vissuto un’esperienza calcistica eccezionale: è stato tra i protagonisti della cavalcata della Spal dalla Lega Pro alla Serie A, con oltre cento presenze e otto gol in maglia biancazzurra tra il 2014 e il 2017. È arrivato a Ferrara nel 2014, dopo un passaggio al Vicenza, ed è stato fondamentale per la permanenza della squadra in serie C, prima di divenire capitano di un gruppo che ha scritto parte della storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giani sfida il destino ma non supera la prova finale Approfondimenti su Nicolas Giani La Carrarese partita bene non supera la prova al Ferraris. Match combattuto, ma senza fortuna Latina supera Renate in rimonta: tripla sfida in Coppa Italia Serie C con reti decisive nel finale Il Latina batte il Renate 2-1 in una partita di Coppa Italia Serie C giocata al “Città di Latina”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. " " Una sfida contro un club ricco di tradizione, che ha fatto la storia della pallacanestro italiana Con un gradito ritorno al "Ruffini": l'ex capitano gialloblù - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.