Giani sfida il destino ma non supera la prova finale
È morto a soli 39 anni Nicolas Giani, l’ex difensore della Spal e figura simbolo della squadra. La notizia ha colpito tutti, soprattutto chi lo aveva visto crescere e lottare in campo. Giani si è spento dopo aver combattuto contro una malattia incurabile, lasciando un vuoto enorme nel mondo del calcio e tra i tifosi.
Nicolas Giani, difensore della Spal e simbolo della squadra negli anni più importanti della sua storia, è morto a soli 39 anni a causa di una malattia incurabile. Il calciatore, nato a Como nel 1986, aveva vissuto un’esperienza calcistica eccezionale: è stato tra i protagonisti della cavalcata della Spal dalla Lega Pro alla Serie A, con oltre cento presenze e otto gol in maglia biancazzurra tra il 2014 e il 2017. È arrivato a Ferrara nel 2014, dopo un passaggio al Vicenza, ed è stato fondamentale per la permanenza della squadra in serie C, prima di divenire capitano di un gruppo che ha scritto parte della storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Nicolas Giani
