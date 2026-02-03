Giani non ce l’ha fatta | ciao guerriero

Nicolas Giani, ex difensore della Spal, è morto a 39 anni dopo aver combattuto contro un male incurabile. La notizia ha sconvolto i tifosi, che ricordano il giocatore nato a Como nel 1986 come uno di quelli che non si dimenticano facilmente. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del calcio e tra chi lo ha conosciuto da vicino.

Nicolas Giani non ce l'ha fatta, sconfitto da un male incurabile a soli 39 anni. Per i tifosi della Spal, non era un giocatore qualunque il difensore nato a Como nel 1986. Giani infatti è stato uno dei simboli della cavalcata della squadra di Semplici dalla Lega Pro alla serie A, con oltre cento gettoni impreziositi da otto gol in biancazzurro dal 2014 al 2017. Arrivò a Ferrara dal Vicenza nella prima stagione della gestione Colombarini-Mattioli. Guidò la squadra di Gadda alla permanenza in serie C unica in un torneo pieno di insidie, poi diventò il capitano di un gruppo che nelle stagioni successive ha riscritto la storia.

