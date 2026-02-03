Gestione dei fondi per i buoni libro indagato il deputato regionale siciliano Ignazio Abbate

La Procura di Ragusa ha aperto un’indagine sul deputato regionale siciliano Ignazio Abbate. L’informazione è arrivata dopo che sono emerse criticità nella gestione dei fondi destinati ai buoni libro. Abbate, già noto per il suo ruolo di ex sindaco di Modica e per un precedente procedimento sugli indennizzi della Protezione civile, ora si trova sotto inchiesta. La notizia ha fatto rapidamente il giro della regione, mentre gli investigatori verificano eventuali irregolarità.

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta su Ignazio Abbate, deputato regionale della democrazia cristiana ed ex sindaco di Modica, già indagato in un procedimento relativo agli indennizzi della Protezione civile. Il reato contestato, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e lui e all’ex segretario comunale, Giampiero Bella, è di indebita destinazione di denaro pubblico. L'inchiesta riguarda la gestione dei fondi regionali destinati ai buoni libro per gli anni scolastici 2019-2020 e 20212022 erogati al Comune di Modica. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza parte delle risorse non sarebbe stata utilizzata secondo le finalità previste dalla normativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gestione dei fondi per i buoni libro, indagato il deputato regionale siciliano Ignazio Abbate Approfondimenti su Ignazio Abbate Corruzione, chiesti i domiciliari per il deputato regionale siciliano Michele Mancuso La procura di Caltanissetta ha avanzato richiesta di arresti domiciliari per Michele Mancuso, deputato regionale siciliano di Forza Italia, attualmente coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Sicilia, il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) indagato per corruzione: i pm chiedono i domiciliari Il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) è stato indagato dalla Procura di Caltanissetta per corruzione legata a un atto contrario ai doveri d’ufficio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ignazio Abbate Argomenti discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; La delicata questione dei compensi dei Dirigenti Scolastici per gli incarichi legati alla gestione dei fondi del PNRR: il quadro normativo attuale; Gestione dei fondi per i buoni libro, indagato il deputato regionale Ignazio Abbate; COMUNI MARGINALI: A TEANO UN’OCCASIONE PERSA - SI CHIEDE CHIAREZZA SULLA GESTIONE DEI FONDI. Fondi Fse+: nuove disposizioni per la gestione dei progetti scolasticiScopri le ultime indicazioni sui Fondi Fse+ per la gestione dei progetti scolastici e la trasparenza nell'istruzione. informazionescuola.it Farmaci innovativi. Aiom: Sì alla riforma dei fondi. Ne serve solo unico, per semplificare la gestioneIl sistema attuale dei due fondi separati per i farmaci innovativi, oncologici e non oncologici, va ridefinito e semplificato, nella direzione di una maggiore flessibilità. E’ quanto emerge da una ... quotidianosanita.it #Gestione dei fondi per i buoni libro, indagato il deputato regionale Ignazio Abbate. - facebook.com facebook L'ex sindaco di Modica e deputato regionale della Dc Ignazio Abbate è indagato per indebita destinazione di denaro pubblico x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.