Genova è la Città metropolitana con la Tari più cara d' Italia nel 2025

Genova si conferma la città metropolitana più cara d’Italia per la Tari nel 2025. Una famiglia genovese paga in media 518 euro all’anno, più di tutte le altre grandi città italiane. La tassa copre i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, e questa cifra fa salire il costo complessivo della vita in città. La differenza rispetto ad altre città è notevole, e ora molti cittadini si chiedono come si possa ridurre questa spesa.

Con 518 euro all'anno per nucleo familiare, Genova si classifica al primo posto tra le 14 Città metropolitane italiane per il costo della Tari, la tassa che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È quanto segnalato dallo studio svolto dal Servizio Stato.

