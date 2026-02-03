Genova Antifascista il decalogo anti-sbirri e il quartiere che non li tollera più

A Genova, il quartiere si sta stancando delle provocazioni dei gruppi antifascisti. I residenti sono preoccupati per le tensioni cresciute e chiedono che le forze dell’ordine facciano più controlli. Negli ultimi tempi, i gruppi come Genova Antifascista sono diventati sempre più insolenti, mostrando senza paura il loro atteggiamento spavaldo. La paura tra i cittadini cresce, e molti chiedono di fermare le violenze e le devastazioni che si ripetono spesso senza conseguenze.

Genova Antifascista non perde mai occasione di mostrare a tutti la sua spavalderia. Atteggiamento comune a un po' tutto il mondo dei centri sociali, figli di una sicurezza di fondo che gli ha sempre consentito di compiere devastazioni e violenze restando impuniti. Non ultime, due situazioni che lasciano allibiti non tanto per il merito, ma per il distaccamento dalla realtà che i collettivi genovesi dimostrano ogni giorno di più, nella loro battaglia contro "i fascisti". Qualunque cosa essi intendano con questo termine. Il folle vademecum anti-sbirri. A Genova, l' antifascismo non si nasconde, quando si tratta di minacciare: lo sanno bene i militanti di CasaPound della Risoluta, sezione del capoluogo ligure.

