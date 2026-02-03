Antonio Conte potrebbe recuperare tre giocatori per la sfida di domenica a Genova. Dopo settimane difficili, il tecnico azzurro si presenta con qualche speranza in più e un sorriso meno teso. I tifosi del Napoli aspettano con ansia di sapere se i recuperi potranno fare la differenza sul campo.

Arrivano buone notizie per Antonio Conte che guarda alla trasferta di Genova con un filo di ottimismo in più dopo settimane complicate. Il Napoli, reduce da una lunga emergenza numerica, potrebbe ritrovare tre giocatori importanti proprio alla vigilia della sfida contro il Genoa. Amir Rrahmani, Pasquale Mazzocchi e Vanja Milinkovic-Savic sono infatti vicini al rientro. Una notizia che cambia il quadro, soprattutto per una panchina rimasta corta troppo a lungo. Tre recuperi che cambiano lo scenario. Secondo le ultime indiscrezioni, contro il Genoa sono in corsa per tornare a disposizione di Conte Amir Rrahmani, Pasquale Mazzocchi e Vanja Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Genoa-Napoli, Conte ne recupera tre? Possibile sospiro di sollievo per gli azzurri

Approfondimenti su Genoa Napoli

Il Napoli si prepara ad affrontare la sfida contro il Sassuolo con una notizia importante: un giocatore chiave, inizialmente in dubbio, ha superato le valutazioni e sarà disponibile.

Il Napoli riceve buone notizie riguardo le condizioni di Neres, che ha subito un infortunio di breve durata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Verso Genoa-Napoli, Conte recupera due pedine: il punto sugli infortunati; Genoa-Napoli, Conte può sorridere: 3 azzurri verso il recupero, uno da valutare – CdS; Genoa-Napoli: Conte può recuperare Rrahmani e altri due azzurri; Compagnoni:Alisson e Giovane da scoprire, Napoli tornerà in alto.

Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Conte recupera due titolariDopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte ha bisogno di un altro successo per provare a lasciarsi definitivamente alle spalle l'eliminazione dalla Champions League. tuttonapoli.net

Conte, la Panchina d'oro e d'orgoglioDall'alto della sua quinta Panchina d'oro, più un'altra ottenuta in serie B e quella speciale per la Premier conquistata con il Chelsea, Antonio Conte ... ilmattino.it

Sconfitta pesante della Roma che resta così a -3 dal Napoli. E dopo Genoa-Napoli ci sarà Napoli-Roma: la corsa Champions si infiamma - facebook.com facebook

Inter are unbeaten in 11 league matches! 2-0 win vs Pisa 4-0 win vs Como 2-1 win vs Genoa 1-0 win vs Atalanta 3-1 win vs Bologna 2-0 win vs Parma 2-2 draw vs Napoli 1-0 win vs Lecce 1-0 win vs Udinese 6-2 win vs Pisa x.com