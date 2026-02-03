Gazza Gazzosa compie 10 anni | Fantariciclando regala un e-book a bambini e famiglie

La fanzine Gazza Gazzosa compie dieci anni e per festeggiare regala un e-book ai bambini e alle famiglie. L’associazione Fantariciclando ha messo a disposizione gratuitamente il libro “Piumino pittore e maker sopraffino”. Un modo semplice per coinvolgere i più piccoli e le famiglie in storie e avventure, senza costi o complicazioni. La rivista, nata dieci anni fa, ha scritto circa 400 storie e continua a essere un punto di riferimento per tanti bambini.

Un invito a leggere, immaginare e creare insieme. A raccontarlo è anche Renata Franca Flamigni, autrice della storia di Piumino Dieci anni, circa 400 storie e un'idea che continua a volare alto. La fanzine Gazza Gazzosa festeggia il suo decennale e lo fa con un regalo speciale: l'associazione Fantariciclando mette gratuitamente a disposizione di bambini, famiglie e comunità l'e-book "Piumino pittore e maker sopraffino", scaricabile per tutto il mese dal sito dell'associazione (www.fantariciclando.it). Un anniversario che affonda le radici in un percorso ben più lungo. Fantariciclando opera infatti da oltre trent'anni sul territorio con attività educative e pedagogiche.

