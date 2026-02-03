Gaza ecco il documento segreto che svela l’inganno di Hamas

Un documento interno di Hamas svela come l’organizzazione pianifica di mantenere il controllo sulla Striscia di Gaza, anche se arriverà un nuovo governo tecnico. Il testo, diffuso tra i quadri dell’organizzazione prima che si insediasse il nuovo esecutivo, mostra le mosse strategiche che Hamas intende usare per restare al potere, nonostante i cambiamenti amministrativi.

Un documento interno riservato, diffuso dalla dirigenza di Hamas ai quadri amministrativi operativi nella Striscia di Gaza prima dell’insediamento di un governo tecnico, offre uno spaccato dettagliato della strategia dell’organizzazione per conservare il controllo reale del territorio anche in presenza di una nuova architettura amministrativa. Il testo, emerso attraverso fonti mediatiche israeliane, chiarisce come il cambiamento istituzionale previsto non sia destinato a incidere sui rapporti di forza effettivi.Le istruzioni impartite ai funzionari civili sono esplicite: proseguire le attività quotidiane senza alcuna discontinuità, come se l’assetto politico non fosse mutato. 🔗 Leggi su Panorama.it

