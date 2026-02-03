Gasperini sul mercato della Roma | O parliamo di Under 23 o della Champions mettetevi d'accordo

Dopo la sconfitta in casa dell'Udinese, Gian Piero Gasperini ha commentato il mercato della Roma in conferenza stampa. Il tecnico ha detto chiaramente: “Mettetevi d’accordo, o parliamo di Under 23 o della Champions”. La frase mette in evidenza la confusione tra le strategie della società, tra le giovani promesse e le ambizioni europee.

Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta della Roma in casa dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa del mercato: "Mettetevi d'accordo, o parliamo di Under 23 o della Champions".

