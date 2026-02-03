Gasperini si aggrappa al mercato della Roma | Due ci aiuteranno gli altri non possono essere competitivi

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini guarda al mercato della Roma e spera che Malen e Zaragoza possano fare la differenza. Il tecnico giallorosso ammette che Venturino e Vaz non sono ancora pronti per i grandi obiettivi e si affida alle due nuove acquisizioni per cercare di risollevare la squadra.

Gian Piero Gasperini si aggrappa al mercato della Roma dopo il ko subito contro l'Udinese. Il tecnico giallorosso punta su Malen e Zaragoza mentre su Venturino e Vaz ammette: "Non possiamo pensare che possano essere competitivi per traguardi così alti".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

