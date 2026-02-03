Gasperini si aggrappa al mercato della Roma | Due ci aiuteranno gli altri non possono essere competitivi

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini guarda al mercato della Roma e spera che Malen e Zaragoza possano fare la differenza. Il tecnico giallorosso ammette che Venturino e Vaz non sono ancora pronti per i grandi obiettivi e si affida alle due nuove acquisizioni per cercare di risollevare la squadra.

Gian Piero Gasperini si aggrappa al mercato della Roma dopo il ko subito contro l'Udinese. Il tecnico giallorosso punta su Malen e Zaragoza mentre su Venturino e Vaz ammette: "Non possiamo pensare che possano essere competitivi per traguardi così alti".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Roma mercato Roma, Gasperini a sorpresa: «Non pensavo si incontrassero tutte queste difficoltà sul mercato. Ma i nuovi ci aiuteranno» Gasperini non risponde sul mercato della Roma: “È una questione di rispetto, non va bene” Gasperini non ha commentato le voci di mercato riguardanti la Roma e Raspadori. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Gasperini dopo Roma-Stoccarda: Pisilli somiglia un po' a Tardelli Ultime notizie su Roma mercato Argomenti discussi: Quando Roma incontra Milano; Problema per Koné, cambio obbligato per Gasperini; Roma pronta al colpo Zaragoza. Lazio, è di nuovo crisi; Carrasco spinge: vuole la Roma. Oggi si può sbloccare l’affare con l’Al-Shabab. Gasperini si aggrappa al mercato della Roma: Due ci aiuteranno, gli altri non possono essere competitiviGian Piero Gasperini si aggrappa al mercato della Roma dopo il ko subito contro l’Udinese. Il tecnico giallorosso punta su Malen e Zaragoza mentre su Venturino e Vaz ammette: Non possiamo pensare che ... fanpage.it Problema per Koné, cambio obbligato per GasperiniCambio obbligato per Gian Piero Gasperini nel corso di Roma-Milan. Al 59' minuto del big match tra giallorossi e rossoneri Manu Koné ha chiesto il cambio al tecnico della Roma. Problema al flessore ... fantacalcio.it IL MILAN SI AGGRAPPA A FULLKRUG È il centravanti tedesco a decidere la sfida: al 76’ firma il suo primo gol in Serie A e consegna tre punti pesanti ai rossoneri, sotto gli occhi di San Siro L’azione si sviluppa con un lancio di Gabbia per Saelemaeker - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.