Gaspare ricorda Zuzzurro | Sapevo che gli restavano 8 mesi di vita era convinto che avrebbe superato la malattia

Gaspare ricorda Zuzzurro e rivela che sapeva che gli restavano otto mesi di vita. Durante una serata di lavoro con Andrea Brambilla, Gaspare si è trovato a pensare a quanto fosse vicino alla fine. Nino Formicola, che era con loro, ha appreso la notizia dal segretario e la condivide con amarezza.

Gaspare ha ricordato Zuzzurro. Nino Formicola apprese dal segretario che ad Andrea Brambilla restavano otto mesi di vita: "Quella sera lavoravo con Andrea e lo guardavo pensando: 'Mio Dio questo muore tra otto mesi, ma come è possibile'. È stato terribile".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Zuzzurro, Gaspare ricorda gli ultimi mesi: “Ha combattuto fino alla fine”

Nino 'Gaspare' Formicola ricorda gli ultimi mesi di Zuzzurro.

La Volta Buona, Gaspare ricorda Zuzzurro (9), Caterina Balivo diventa attrice (8)

Il 3 febbraio torna su Rai1 una nuova puntata de La Volta Buona con Caterina Balivo.

