Gaspare ricorda Zuzzurro | Sapevo che gli restavano 8 mesi di vita era convinto che avrebbe superato la malattia

Gaspare ricorda Zuzzurro e rivela che sapeva che gli restavano otto mesi di vita. Durante una serata di lavoro con Andrea Brambilla, Gaspare si è trovato a pensare a quanto fosse vicino alla fine. Nino Formicola, che era con loro, ha appreso la notizia dal segretario e la condivide con amarezza.

Gaspare ha ricordato Zuzzurro. Nino Formicola apprese dal segretario che ad Andrea Brambilla restavano otto mesi di vita: "Quella sera lavoravo con Andrea e lo guardavo pensando: 'Mio Dio questo muore tra otto mesi, ma come è possibile'. È stato terribile".

