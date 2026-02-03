Il gas russo torna a scaldare le case europee. L’Ungheria ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea contro il divieto di importazione di gas dalla Russia, che entrerà in vigore nel 2027. La decisione rischia di far salire le bollette e riaccendere le preoccupazioni sulla dipendenza energetica del continente.

Il governo ungherese ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea contro il divieto di importazione di gas dalla Russia che entrerà in vigore dal 2027. Budapest sostiene che il modo in cui questo blocco è stato approvato non sia regolare e che sarebbe invece stata necessaria l’unanimità di tutti i Paesi dell’Ue. Il risultato di questo ricorso potrebbe essere importante sia per le bollette, sia per l’intero assetto istituzionale dell’Unione. Da un lato, il ritorno del gas russo permetterebbe di abbassare i costi energetici. Dall’altro è in gioco un nuovo sistema con cui la Commissione europea sta cercando di mettere in secondo piano il Consiglio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas russo di nuovo in Europa dopo il ricorso dell’Ungheria, gli effetti sulle bollette

L’Europa sta affrontando una fase di incertezza nelle proprie strategie energetiche, in particolare riguardo alla dipendenza dal gas russo.

Dopo il blocco del gas russo, l’Europa si trova a dover affrontare una crisi energetica senza precedenti.

Stop al gas russo nell’Ue, dal 18 marzo il divieto graduale alle importazioniCon la pubblicazione in gazzetta ufficiale si avvia l’iter per l’applicazione del regolamento RePowerEu ROMA – Lo stop graduale alle importazioni nell’Unione europea di gas e gnl dalla Russia inizierà ... repubblica.it

Lo stop al gas russo arriva in Gazzetta Ue: addio dal 18 marzo. Fine import petrolio entro il 2027abbandono graduale energia russa Il nuovo Regolamento UE 2026/261 impone la fine definitiva delle forniture da Mosca con sa ... energiaoltre.it

La decisione dell’Unione europea di avviare dal 18 marzo lo stop graduale alle importazioni di gas russo non è una prova di forza, ma l’ennesimo atto di autolesionismo politico ed economico. Una scelta che viene venduta come strategica mentre, nei fatti, risc - facebook.com facebook

Ue: "Al via dal 18 marzo lo stop graduale al gas russo", da domani in vigore la roadmap RepowerEu. #ANSAEuropa #gasrusso ansa.it/europa/notizie… x.com