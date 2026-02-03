Gli Stati Uniti hanno annunciato che, in caso di un nuovo attacco russo all’Ucraina, potrebbero intervenire in 72 ore. La notizia arriva mentre si tengono nuovi colloqui tra Mosca e Kiev ad Abu Dhabi, con la presenza anche degli americani. Intanto, durante la visita del premier olandese Rutte, l’Ucraina ha subito una pioggia di missili, dimostrando che il conflitto resta teso e in evoluzione.

KIEV - Riprendono in grande stile i bombardamenti russi sulle città ucraine e in particolare sulle sue infrastrutture energetiche nel pieno di un’ondata di freddo eccezionale, con temperature che sfiorano a tratti i -25°. L’altra notte Mosca ha tirato oltre 450 droni e 71 missili soprattutto contro la capitale, ma anche su Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia. I morti sono almeno 5, tra loro due diciottenni uccisi ieri sera a Zaporizhzhia in mezzo alla strada da un drone. Nella capitale ieri era in visita il segretario della Nato, Mark Rutte, che al parlamento ha sottolineato che Vladimir Putin «ha fatto male i calcoli». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Garanzie di sicurezza per Kiev, una reazione in tre «step»: gli Usa agirebbero in 72 ore in caso di nuovo attacco russo

A Parigi si tiene il vertice dei “Volenterosi”, con focus sul sostegno internazionale all’Ucraina.

A Berlino, i leader europei e gli Stati Uniti si sono riuniti per rafforzare il sostegno a Kiev e promuovere un accordo di cessate il fuoco tra Mosca e Kiev.

Argomenti discussi: Garanzie di sicurezza a Kiev, l’Europa finisce in prima fila; Garanzie di sicurezza per Kiev, una reazione in tre step: gli Usa agirebbero in 72 ore in caso di nuovo attacco russo; Quali garanzie di sicurezza per l’Ucraina?; Gli Usa premono su Kiev: Garanzie di sicurezza se rinuncia al Donbass.

