Galli su Rugani alla Fiorentina | Alla Juventus ha sempre avuto un ottimo rendimento ora però mi auguro che…

Giovanni Galli dice che Rugani ha sempre reso bene alla Juventus, ma ora spera possa fare ancora meglio con la maglia della Fiorentina. L’ex portiere ha commentato l’acquisto e si augura che il difensore trovi continuità e successo nella nuova squadra.

Su La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli, storico ex portiere della Fiorentina, analizza il difficile momento della squadra viola, tra un mercato di gennaio movimentato e una lotta salvezza inaspettata. IL MERCATO – «A gennaio si cerca sempre di migliorare e puntellare la rosa già esistente, ma io nella Fiorentina avrei cercato più che altro di motivare quelli che già c'erano e che hanno portato la squadra in questa situazione invece che cambiare tanti elementi.

Argomenti discussi: Galli: La Fiorentina deve cambiare anima. Rugani è sempre stato all\'altezza; Galli: Il mercato ha creato confusione, io avrei tenuto quelli che c'erano. La Viola non ha ancora un'identità; Galli: In questi mesi la Fiorentina è andata a scuola con tutte. Vanoli parla di pressing, ma ha visto il gol preso a Napoli? I nuovi arrivi creano solo confusione.

