Futuro Nazionale | primo sondaggio di gradimento per il partito di Vannacci

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega di Salvini e ha lanciato un nuovo movimento, Futuro Nazionale. È il primo sondaggio che misura il gradimento per questo partito appena nato.

Roberto Vannacci, ex deputato e europarlamentare della Lega, ha ufficialmente lasciato il partito guidato da Matteo Salvini per fondare un nuovo movimento politico: Futuro Nazionale. Il simbolo del partito è stato depositato presso il Tribunale di Roma nei giorni scorsi, segnando l’ingresso ufficiale di Vannacci nel panorama politico italiano come leader di una forza autonoma. L’annuncio è arrivato dopo settimane di speculazioni, colloqui tra i vertici del Carroccio e l’ex militante leghista, e un’uscita pubblica che ha scosso il mondo della destra italiana. Il passaggio di Vannacci non è solo una scelta personale, ma un segnale di un’evoluzione interna al centrodestra, dove cresce il disagio per la direzione presa dal partito di Salvini, soprattutto in materia di identità nazionale, sicurezza e politiche estere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stan - facebook.com facebook

