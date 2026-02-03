Futura U17 domina con autorità | 14-0 all’Olimpia 2000 show di talento e disciplina

La Cadi Antincendi Futura ha battuto l’Olimpia 2000 con un risultato schiacciante, 14-0, nel campionato Under 17. La squadra ha mostrato grande talento e disciplina, dominando l’incontro dall’inizio alla fine. In un’ora di gioco, i ragazzi di Futura hanno dimostrato velocità e precisione che hanno lasciato senza possibilità l’avversario, che non è riuscito a reagire. Una vittoria che conferma la forza della squadra e la sua voglia di lottare per il titolo.

La Cadi Antincendi Futura ha imposto il proprio dominio sul campionato regionale Under 17 con una prestazione da incorniciare: 14 reti all'Olimpia 2000, segnate in un'ora di gioco che ha visto la squadra di casa schiacciare l'avversaria con una precisione e una velocità che poche formazioni di questo livello riescono a raggiungere. Il match, disputato al Palattinà, si è trasformato in una lezione di calcio moderno, dove tecnica, organizzazione e intelligenza tattica hanno prevalso su ogni tentativo di resistenza da parte degli avversari. Il punteggio finale, 14-0, non è solo un numero: è un simbolo del divario di qualità che si è aperto tra le due formazioni, con la Futura che ha dimostrato di essere non solo la squadra più forte del raggruppamento, ma anche una delle più coerenti e mature in tutta la regione.

