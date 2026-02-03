Negli ultimi tempi, alcuni clienti segnalano di aver subito furti usando Pos portatili. La domanda che si pongono in molti è se si tratti di una vera minaccia o solo di una bufala. La questione è diventata calda, con persone che si chiedono se siano davvero a rischio o se si tratti di un allarme esagerato. Per capire come stanno le cose, abbiamo verificato le modalità di questi furti e come difendersi.

Vediamo come funzionano i furti con Pos portatili e come difendersi. Il rischio è reale o si tratta di una truffa? Sul web si parla di nuovo tanto dei furti con Pos portatili, in genere eseguiti in luoghi affollati, come mezzi pubblici, stazioni, eventi pubblici all’aperto o al chiuso, centri commerciali, ecc. Ma si tratta di una truffa vera o uno dei soliti spauracchi che circolano sul web, dunque una bufala? Vediamo come funzionano i furti con Pos portatili e come difendersi. La seconda modalità, per quanto sia più facile dal punto di vista classico, è più complicata, poiché il tempo utile per ricevere la conferma della transazione è di circa 30 secondi, dunque occorre riuscire a tenere accostato il Pos alla carta per un po’. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Furti con Pos portatili, bufala o rischio reale? Come stanno le cose

Approfondimenti su Furti Pos

Ultime notizie su Furti Pos

