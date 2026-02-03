Furlani salta 8.30 batte Tentoglou e vince a Ostrava Dosso ok il debutto è giusto

Furlani si sveglia presto e si prende la vittoria a Ostrava, battendo Tentoglou nella gara indoor. L’azzurro salta alle 8.30 e conquista il primo posto, mentre Dosso debutta bene e si sente già a suo agio. Le prestazioni dei due atleti italiani fanno ben sperare in vista dei Mondiali di Torun.

Mattia Furlani non tradisce. Il campione del mondo del lungo dopo un 8.33 ottenuto la settimana scorsa al meeting indoor di Parigi, si conferma a Ostrava, in Repubblica Ceca. L'azzurro salta tre centimetri in meno ma supera il greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou (8,23) e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8,21). Furlani comincia con due salti inferiori agli otto metri (7,95, 7,81), quindi decolla alla terza prova con 8,21, salto che viene pareggiato dal bulgaro Saraboyukov, momentaneamente in testa per effetto della seconda miglior misura. È una leadership che dura poco, perché il portacolori delle Fiamme Oro aggiunge un centimetro al suo score (8,22) e si porta al comando.

