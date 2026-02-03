Fuori dal coro poliziotto punta la pistola in camera | è polemica | VIDEO
A Fuori dal coro il poliziotto Paolo Macchi ha puntato la pistola in camera per lanciare un messaggio pro decreto sicurezza: ciò sta dividendo il pubblico e in molti sostengono che queste cose non possono andare in tv Sta facendo scalpore la scena di un poliziotto che punta la pistola in camera a Fuori dal coro, programma di Rete4 condotto da Mario Giordano. Ciò in riferimento agli avvenimenti accaduti a Torino, quando questo weekend un poliziotto è stato preso a martellate da alcuni protestanti di Askatasuna. Lo scopo del programma di Giordano, con questa scena, è quella di dare manforte al decreto sicurezza e quindi, secondo gli autori, questa scena con il poliziotto farebbe capire al pubblico l’importanza del ruolo delle guardie armate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondimenti su Fuori dal coro
A Fuori dal Coro un poliziotto punta una pistola in camera verso gli spettatori: “Non ci farete arrendere”
Durante la puntata di domenica 1° febbraio di Fuori dal Coro, un episodio ha lasciato tutti senza parole.
Fuori dal Coro, il poliziotto punta una pistola giocattolo verso la telecamera: Giordano impietrito, caos in studio
Un poliziotto di fronte alle telecamere punta una pistola giocattolo, lasciando tutti senza parole.
Ultime notizie su Fuori dal coro
Argomenti discussi: Fuori dal coro: Puntata dell'1 febbraio Video; Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Mario Giordano contro l'indagine per omicidio: Gli darei medaglia; Città in balia della violenza: la credibilità dello Stato è a rischio.; Lo Stato sia lo Stato: Macchi a Fuori dal coro.
A Fuori dal Coro un poliziotto punta una pistola in camera verso gli spettatori: Non ci farete arrendereDurante la puntata di domenica 1° febbraio di Fuori dal Coro, è stato mandato in onda un monologo dell'ispettore di Polizia Paolo Macchi, che inizia ... fanpage.it
Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Mario Giordano contro l'indagine per omicidio: Gli darei medagliaMario Giordano ha preso le difese del poliziotto indagato per omicidio dopo che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo: Gli darei una medaglia. virgilio.it
Durante la puntata di ieri di Fuori dal Coro, è stato mandato in onda un monologo dell’ispettore di Polizia Paolo Macchi, che inizia puntando un’arma contro i telespettatori. Una strategia comunicativa che aumenta la tensione, ma soprattutto si allinea alla narr - facebook.com facebook
No alla Sharia nel nostro Paese. No alle spose bambine. No alla violenza sulle donne. In Italia valgono le nostre leggi, la nostra cultura e le nostre libertà. E sì: in Italia si mangia il prosciutto. Ringrazio Mario Giordano e Fuori dal Coro per lo spazio #Lega # x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.