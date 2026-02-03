A Fuori dal coro il poliziotto Paolo Macchi ha puntato la pistola in camera per lanciare un messaggio pro decreto sicurezza: ciò sta dividendo il pubblico e in molti sostengono che queste cose non possono andare in tv Sta facendo scalpore la scena di un poliziotto che punta la pistola in camera a Fuori dal coro, programma di Rete4 condotto da Mario Giordano. Ciò in riferimento agli avvenimenti accaduti a Torino, quando questo weekend un poliziotto è stato preso a martellate da alcuni protestanti di Askatasuna. Lo scopo del programma di Giordano, con questa scena, è quella di dare manforte al decreto sicurezza e quindi, secondo gli autori, questa scena con il poliziotto farebbe capire al pubblico l’importanza del ruolo delle guardie armate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fuori dal coro, poliziotto punta la pistola in camera: è polemica | VIDEO

Approfondimenti su Fuori dal coro

Durante la puntata di domenica 1° febbraio di Fuori dal Coro, un episodio ha lasciato tutti senza parole.

Un poliziotto di fronte alle telecamere punta una pistola giocattolo, lasciando tutti senza parole.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fuori dal coro

Argomenti discussi: Fuori dal coro: Puntata dell'1 febbraio Video; Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Mario Giordano contro l'indagine per omicidio: Gli darei medaglia; Città in balia della violenza: la credibilità dello Stato è a rischio.; Lo Stato sia lo Stato: Macchi a Fuori dal coro.

A Fuori dal Coro un poliziotto punta una pistola in camera verso gli spettatori: Non ci farete arrendereDurante la puntata di domenica 1° febbraio di Fuori dal Coro, è stato mandato in onda un monologo dell'ispettore di Polizia Paolo Macchi, che inizia ... fanpage.it

Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Mario Giordano contro l'indagine per omicidio: Gli darei medagliaMario Giordano ha preso le difese del poliziotto indagato per omicidio dopo che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo: Gli darei una medaglia. virgilio.it

Durante la puntata di ieri di Fuori dal Coro, è stato mandato in onda un monologo dell’ispettore di Polizia Paolo Macchi, che inizia puntando un’arma contro i telespettatori. Una strategia comunicativa che aumenta la tensione, ma soprattutto si allinea alla narr - facebook.com facebook

No alla Sharia nel nostro Paese. No alle spose bambine. No alla violenza sulle donne. In Italia valgono le nostre leggi, la nostra cultura e le nostre libertà. E sì: in Italia si mangia il prosciutto. Ringrazio Mario Giordano e Fuori dal Coro per lo spazio #Lega # x.com