Fuori dal coro poliziotto punta la pistola in camera | è polemica | VIDEO

A Fuori dal coro il poliziotto Paolo Macchi ha puntato la pistola in camera per lanciare un messaggio pro decreto sicurezza: ciò sta dividendo il pubblico e in molti sostengono che queste cose non possono andare in tv Sta facendo scalpore la scena di un poliziotto che punta la pistola in camera a Fuori dal coro, programma di Rete4 condotto da Mario Giordano. Ciò in riferimento agli avvenimenti accaduti a Torino, quando questo weekend un poliziotto è stato preso a martellate da alcuni protestanti di Askatasuna. Lo scopo del programma di Giordano, con questa scena, è quella di dare manforte al decreto sicurezza e quindi, secondo gli autori, questa scena con il poliziotto farebbe capire al pubblico l’importanza del ruolo delle guardie armate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

