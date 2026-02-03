Fuga monossido al nido 12 intossicati

Stamattina a Milano, dodici bambini, due genitori e due insegnanti sono finiti in ospedale dopo aver inalato monossido di carbonio nell’asilo di viale Certosa. La fuga di gas ha mandato i soccorritori sul posto, intervenuti subito dopo la segnalazione. Fortunatamente, tutti sono stati portati in salvo e ora sono sotto osservazione. La polizia e i tecnici stanno indagando sulle cause del guasto.

11.20 Fuga monossido al nido, 16 intossicati11.20 10.52 Monossido al ristorante, 18 intossicati10.25 Machado a Rodriguez: incontriamoci09.47 Giovedì CdM, atteso pacchetto sicurezza09.15 Zelensky: Mosca preferisce raid a pace08.28 Iran: ok dialogo con Usa, senza minacce07.41 Sigarette "tarocche" e di contrabbando07.00 Trump: chiederò a Harvard 1mld dollari "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip "L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro", martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Milano Asilo Nido Fuga di monossido in un nido: 12 bimbi e 4 adulti intossicati Questa mattina, un’asilo di viale Certosa a Milano si è svegliato con un’aria pesante. Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini intossicati Questa mattina a Milano, un asilo nido è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fuga di monossido: intossicati 12 bambini e 4 adulti in un asilo nido a Milano Ultime notizie su Milano Asilo Nido Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini e quattro adulti intossicatiFuga di monossido di carbonio in un asilo nido di Milano: i soccorritori sono giunti attorno alle 9 nella struttura di viale Certosa 34 per ... affaritaliani.it Milano, fuga di monossido in un asilo nido: 12 bambini e 4 adulti intossicatiBambini e insegnanti sono ora in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi ... rainews.it Dodici bambini e 4 adulti, di cui 2 insegnanti e 2 genitori, sono rimasti intossicati questa mattina in un asilo nido di Milano in viale Certosa 34 per una fuga di monossido di carbonio sprigionatasi intorno alle 9 all’interno dei locali della scuola. Bambini e insegn - facebook.com facebook Milano, fuga di monossido di carbonio in un asilo nido: 12 bambini intossicati x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.