Fuga di monossido in un asilo nido a Milano 12 bambini e due insegnanti intossicati

Questa mattina a Milano, un asilo nido in viale Certosa è stato evacuato dopo una fuga di monossido di carbonio. Dodici bambini e due insegnanti sono stati portati in ospedale per controlli, tutti con sintomi di intossicazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno assistito le persone e verificato la presenza di gas. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

AGI - Una fuga di gas si è sviluppata in un asilo nido di viale Certosa a Milano. Dodici bambini e quattro adulti vengono visitati sul posto dal personale del 118 con sintomi da intossicazione da monossido di carbonio. Si valuta il loro ricovero in ospedale. I vigili del fuoco con il nucleo Ncbr sono al lavoro per cercare di risalire all'origine della fuga nei locali della scuola.

