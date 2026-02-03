Fuga di monossido di carbonio in un asilo nido | dodici bambini e quattro adulti soccorsi

Questa mattina a Milano, in viale Certosa 34, un fuga di monossido di carbonio ha coinvolto dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori. Tutti sono stati portati in ospedale per controlli, ma le condizioni sembrano stabili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente. Le autorità stanno indagando sul motivo della fuga di gas e sulla sicurezza dell’edificio.

Dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori, sono stati coinvolti in un episodio avvenuto in un asilo nido di Milano, in viale Certosa 34. L'allarme è scattato intorno alle 9 del mattino, quando all'interno della struttura è stata segnalata una fuga di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno preso in carico tutte le persone presenti nei locali della scuola. Bambini e adulti sono stati sottoposti a controlli medici a scopo precauzionale, dopo l'esposizione al gas. Per motivi di sicurezza è stata disposta l'evacuazione dell'intero palazzo che ospita l'asilo nido.

