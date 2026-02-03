Frosinone viola il divieto di ritorno | denunciato dalla polizia

La polizia di Frosinone ha denunciato un uomo italiano che aveva violato il divieto di ritorno. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno individuato e hanno fatto scattare la denuncia, confermando che non si è fermato alle regole e ha violato le disposizioni del provvedimento.

L’uomo fermato nei pressi di piazzale De Matthaeis dopo aver tentato di eludere un controllo in via Marco Tullio Cicerone Personale della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura ha denunciato un Italiano in quanto inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Frosinone. L’uomo si trovava nei pressi di Piazzale de Matthaeis e alla vista degli agenti tentava di eludere un eventuale controllo, dirigendosi frettolosamente verso via Marco Tullio Cicerone. L’atteggiamento dell’uomo insospettiva i poliziotti che decidevano di identificare il soggetto, apparso subito insofferente all’attività.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Frosinone Polizia Controlli della Polizia, due persone trovate a Frosinone nonostante il divieto di ritorno Nella giornata di giovedì, a Frosinone, è stato effettuato un servizio di controllo straordinario della Polizia di Stato, con l'impiego di personale, unità cinofile e equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, su disposizione del Questore Stanislao Caruso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Frosinone Polizia Argomenti discussi: Frosinone, viola il divieto di ritorno: denunciato dalla polizia; Frosinone - Viola il divieto di ritorno: intercettato e denunciato dalla Polizia; Frosinone: La Polizia di Stato denuncia un uomo, inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Frosinone; Frosinone – Bilancio senza problemi per Mastrangeli. Viola il divieto di rientro nel territorio nazionale e gira con uno spray al peperoncino. Scatta l'arresto per un 30enne tunisinoEra rientrato in Italia alla fine del mese scorso, il 30enne di origini tunisine destinatario di un provvedimento di divieto di rientro nel territorio nazionale della durata di cinque anni, emesso dal ... corrieredellumbria.it Fiuggi, viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie: arrestato 49enneL’uomo è stato sorpreso a meno di 100 metri dal luogo di lavoro della donna: decisivo l’allarme del braccialetto elettronico, disposti gli arresti domiciliari ... tunews24.it #Frosinone – Viola il divieto di ritorno: intercettato e denunciato dalla #Polizia | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #sicurezza #cronaca - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.