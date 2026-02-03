Frosinone concerto del Rosario Giuliani Trio

Venerdì sera a Frosinone il Rosario Giuliani Trio si esibirà alla Saletta Centro delle Arti. L’appuntamento è alle 21.30 e promette di portare buona musica nella città. Gli appassionati sono invitati a partecipare e ascoltare live il jazz del trio.

Appuntamento venerdì 13 febbraio alle 21.30 alla Saletta Centro delle arti di Frosinone con il concerto del trio di Rosario Giuliani. Il concerto è un viaggio musicale attraverso alcune delle composizioni più rappresentative scritte da RosarioGiuliani, offrendo una rilettura personale del suo percorso artistico. La musica del trio si muove tra lirismo evirtuosismo, esplorando sonorità moderne ma profondamente radicate nella tradizione jazzistica.Ad arricchire il programma, il trio eseguirà inoltre brani di autori che hanno segnato in modo indelebile lo stile el'ispirazione di Giuliani — un omaggio ai grandi maestri del jazz che hanno influenzato la sua voce musicale, traswing, bop e avanguardia.

