Frodi assicurative e Rc Auto sistema al limite | Civicrazia chiede un confronto nazionale

Civicrazia chiede un confronto nazionale sulle frodi assicurative e sulla responsabilità civile auto. La petizione lanciata dall’associazione ha ormai raggiunto una fase avanzata, pronta per essere portata all’attenzione delle istituzioni. Ora si spera che il dibattito pubblico si apra, per trovare soluzioni concrete a un sistema che sembra al limite.

di Riccardo Vizzino* La petizione promossa da Civicrazia in materia di frodi assicurative e di responsabilità civile auto ha raggiunto una fase di piena maturazione, nella quale il tempo dell’analisi e della proposta può dirsi compiuto e si apre quello, più impegnativo e decisivo, dell’indirizzo pubblico e della responsabilità. Il percorso sin qui svolto ha consentito di portare alla luce criticità strutturali che da tempo incidono sulla sostenibilità del sistema R.C. Auto, di ricondurle a cause identificabili e di tradurle in una proposta civica coerente, formalmente presentata e ormai pienamente inserita nel dibattito istituzionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Negli ultimi anni, il settore della Responsabilità Civile Auto e dei natanti ha affrontato crescenti sfide legate a frodi assicurative e problematiche di natura economica e sociale.

Giovedì 18 dicembre 2025, il Senato ospiterà un confronto pubblico sulla crescente evoluzione delle frodi nella RC Auto e RC natanti, analizzando scenari, rischi e impatti sulla collettività.

