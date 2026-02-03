Un’ondata di freddo intenso ha attraversato Cuba, portando temperature sotto lo zero in diverse zone dell’isola. È la prima volta che accade da anni e ha sorpreso molti residenti, che non erano abituati a condizioni così rigide. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre le persone cercano di proteggersi dal freddo improvviso.

Un’ondata di freddo senza precedenti ha colpito l’isola di Cuba, provocando un’eccezione climatica che ha sorpreso esperti e abitanti: per la prima volta in tempi recenti, temperature sotto lo zero gradi Celsius sono state registrate in diverse regioni dell’isola. Il fenomeno, rilevato soprattutto nelle zone montuose dell’entroterra, ha colto di sorpresa il sistema meteorologico nazionale, che non aveva mai previsto un calo così intenso in un paese tropicalizzato e abituato a climi caldi e umidi. I dati ufficiali del Centro Nazionale di Meteorologia rivelano che in località come Santa Clara, Cienaga de Zapata e, in particolare, nella provincia di Sancti Spíritus, le temperature si sono stabilizzate tra i -1,2 e i -0,5 gradi, con fenomeni di gelo notturno anche in zone precedentemente considerate a rischio zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freddo record in Cuba: temperature sotto lo zero in diverse regioni dell’isola

Approfondimenti su Cuba Freddo

Ultime notizie su Cuba Freddo

Argomenti discussi: Meteo. Il freddo artico raggiunge Cuba e Guatemala, Venti forti e mareggiate; Ondata di freddo a Cuba, raggiunti gli zero gradi; Cuba colpita da ondata di freddo artico, mareggiate e inondazioni costiere; Maltempo a Cuba, la mareggiata invade il Malecón a L'Avana.

Ondata di freddo a Cuba, raggiunti gli zero gradi(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Record! Zero gradi a Matanzas, la temperatura più bassa mai registrata a Cuba. Così l’Istituto di meteorologia cubano (Insmet), ha annunciato oggi il rilevamento per la prima ... espansionetv.it

Minima di 1,4 gradi a Indio HatueyIl recente calo estremo della temperatura in Cuba porta a esplorare registri storici e paleo climatici, suggeriti quando accadono eventi freddi eccezionali nell’Isola ... it.granma.cu

