Frazioni si alla proposta di Fi di potenziare l' illuminazione a Lacugnano E a breve anche le telecamere

I residenti di Lacugnano possono sperare in un cambiamento. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di Forza Italia per migliorare l’illuminazione pubblica nel quartiere. A breve, saranno installate nuove luci e anche le telecamere di sorveglianza, per rendere più sicura l’area.

Approvato l'ordine del giorno presentato dal gruppo di Forza Italia per potenziare l'illuminazione nell'area di Lacugnano. In particolare, i nuovi punti luce pubblici sono necessari in via del Righetello e in strada Lacugnano (dal civico 172).

