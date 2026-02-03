Frattura caviglia a carabiniere e picchia i colleghi obbligo di dimora

Un carabiniere di 50 anni, che si trovava fuori servizio a Levane, è stato aggredito da un uomo della Nigeria. Il militare ha riportato una frattura alla caviglia dopo essere stato colpito con un calcio. L’aggressore, che ha anche picchiato alcuni colleghi intervenuti, è stato poi sottoposto all’obbligo di dimora. L’episodio è avvenuto nel supermercato, e ora si indaga sulle motivazioni dell’aggressione.

Arezzo, 3 febbraio 2026 –  Frattura caviglia a carabiniere e picchia i colleghi, obbligo di dimora Nell'Aretino 30 giorni per militare libero da servizio che lo invitava a comportarsi bene Un carabinier e 50enne, in quel momento libero dal servizio, è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un calcio da un cittadino della Nigeria all'interno di un supermercato a Levane ( Arezzo). Il militare ha riportato la frattura di una caviglia con una prognosi di 30 giorni ed è stato ricoverato anche per una tachicardia causata dall'aggressione. L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio e viene reso noto ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

